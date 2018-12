“Alles, was man für einen perfekten Teint und eine unschlagbare Ausstrahlung benötigt” soll laut Verlag in den Rezepten von Iris Lange-Fricke stecken, die die Ökotrophologin in “Glow-Food” versammelt. Und der Untertitel dieser so viel versprechenden Ansammlung weckt sogar noch mehr Erwartungen: “Strahlend schön durch die richtige Ernährung” soll der Esser werden und gemeint sind mit “richtiger Ernährung” natürlich die Leckereien in ihrem Kochbuch. Uff.

Da steckt ganz schön viel Gesundheit, ganz schön viel Verheißung drin, auch wenn es natürlich unstrittig ist, dass die richtigen Nährstoffe in der ausreichenden Dosierung allerhand Schönes befördert. Fingernägel und Haare wachsen nur mit den passenden Mineralstoffen und Vitaminen, die Haut leidet nicht nur durch äußere Einflüsse, sondern vor allem durch Mangel von innen.

All das ist bekannt, sogar hoch offiziell dokumentiert durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die in ihren “Health Claims” aufgeschrieben hat, welche Nährstoffe welche Konsequenzen haben. Aber machen diese Verheißungen Hunger? Oder gar Appetit? Lassen wir die versprochene Schönheit der Köchinnen und Köche mal weg und widmen wir uns lieber der Schönheit der Rezepte in “Glow-Food: Strahlend schön durch die richtige Ernährung”. Die machen nämlich wirklich schön von innen – durch Zufriedenheit, durch Genuss und durch das Wissen, sich selbst etwas Gutes zu tun. Da bedarf es gar keiner Erklärung, was Zucker anrichtet, welche Ernährungsfehler “unserem Glow schaden” und allerhand anderer Beiträge, die den Rezepten voran gestellt sind. Lange-Fricke hat einen bunten Strauß an Inspirationen quer durch die Menüfolge arrangiert. Buttermilch-Variationen, fantasievolle Suppenkreationen, klassische und exotische Hauptspeisen und Nachspeisen, mit denen man sich auch weit nach dem Genuss noch gut fühlt. Dieses Buch ist die leckere Anleitung zum Genuss, der auch dann noch anhält, wenn der Appetit schon lange vorbei ist.

Iris Lange-Fricke: “Glow-Food: Strahlend schön durch die richtige Ernährung” (Thorbecke), 120 Seiten, 22,00 Euro