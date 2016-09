Die kühle Jahreszeit kommt nach einem sehr heißen Sommer mit riesen Schritten auf uns zu und nicht nur Frau will sich im Herbst und Winter modisch kleiden. Die gute Nachricht für Männer: vieles der diesjährigen Trends findet sich wahrscheinlich schon im Schrank! Ergänzt mit neuen Teilen der aktuellen Kollektionen liegen Männer damit absolut im Trend in diesem Jahr.

Black is Beautiful

Waren bunte Farben und Pink für viele Männer ein Graus, können sie in diesem Herbst und Winter wieder alles aus dem Schrank holen, was dunkel ist. Besonders dunkles bzw. schwarzes Leder liegt in diesem Jahr im Trend. Dunkel wirkt geheimnisvoll und verrucht – auch bei Männern. Leder wird in Form von schlichten Jacken getragen, wobei diese möglichst eng am Körper anliegen sollten – Winterspeck ist dann absolut tabu. Accessoires wie schwarze Sonnenbrillen und schwarze Lederschuhe komplettieren den Look und können perfekt mit einem weiteren Trend des Winters kombiniert werden – dem Denim-Look.

Kantige Naturburschen

Schon im letzten Winter zeichnete sich der Trend zum Holzfäller-Look ab und setzte sich in diesem Jahr endgültig durch. Karohemd und Denim-Jeans sind absolut Pflicht bei diesem Look und spiegelt auch die Sehnsucht wieder, die verstärkt zurück zur Natur führt. Kombiniert wird der rustikale Look noch mit einer Fellmütze, hohen Boots und einer Strickjacke, damit es nicht zu kalt wird. Bei eleganten Business-Terminen glänzen Männer im Winter in elegantem Grau, dass auch mit erdigen Tönen wie einem Wintermantel in Braun kombiniert werden kann. Der Mantel gehört in diesem Jahr in jeden Fall in die Garderobe, jedoch präsentiert er sich in neuen trendigen Schnitten. Der Mantel in dieser Saison ist besonders lang und Endet beim Mann bei den Knien. Zusätzlich kann er noch mit zusätzlichen Taschen versehen werden, die ausreichend Platz bieten um alles zu verstauen.

Stars als Trendsetter

Nicht nur bei den Damen setzen weibliche Stars Trends, sondern auch bei Männern. Einer der Trendsetter und selbst Designer ist Kanye West. Auch hier dominieren wieder schwarze Farben etwa bei Bomberjacken und die dunkle Sonnenbrille ist ebenfalls nicht wegzudenken.