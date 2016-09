Wer heutzutage über Fußball schreiben und dabei irgendetwas Neues erzählen will, muss schon verdammt tief graben, um irgendeinen noch nicht schon tausendmal verwursteten “Funny Fact” aus den bestens vermessenen Tiefen der Fußballtrivia ans Tageslicht zu schaufeln. Kaum ein Sujet wurde zwischen Feuilleton und Stammtisch dermaßen ausgiebig durch den Fleischwolf gedreht und auf Links gezogen, wie der Deutschen wichtigste Nebensache der Welt. Alex Raack, Autor und “11 Freunde”-Redakteur, hat den Spaten in der Ecke stehen lassen und stattdessen lieber zu Recherchezwecken gleich die guten 15er Alu aufgezogen – und für “Den muss er machen: Phrasen, Posen, Plattitüden” einfach alles zusammen gegrätscht, was auf gar keinen Fall tiefer geht, als die Grasnabe selbst. Was in Zeiten der durchchoreografierten Tiefenanalyse undenkbar scheint, wird hier bewiesen: Die völlig oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Sport macht doch noch den größten Spaß, denn was nach 20 Jahren Kreisliga zum Allgemeinplatz taugt, bereichert auch im 53. Bundesligajahr noch jede Diskussion zum Thema. Will sagen: Eine sicher und selbstbewusst platzierte Phrase, eine kompetent vorgetragene Typologie der wichtigsten Stützen im Team, wischt noch immer jede streberhaft dahinanalysierte Zweikampf- oder Sprintstatistik vom Taktiktisch. In 21 Kapiteln erinnert Raack an Pferdelungen und Routiniers, an legendäre Wetterlagen und leider inzwischen ausgestorbene Gesänge. Man erinnert sich an alles, ist aber meistens doch zu peinlich berührt, um die gröbsten Ausfälle zwischen “Schiri, wir wissen wo dein Auto stand”, schrägen Metaphern und schon hundertfach widerlegten immergültigen Klischees in der “guten, alten Zeit” zu verorten. Und doch: Das Runde wird auch in 30 Jahren noch im Eckigen landen, ein kompromissloser Befreiungsschlag wird von den Liebhabern des ehrlichen Sports enthusiastischer goutiert werden, als der langweilig zielführende kontrollierte Spielaufbau – und der Fußballfan, der über sich selbst lachen kann, wird sich auch nach der 45. Meisterschaft des ewigen Rekordmeisters ob dieser überlebenswichtigen Fibel auf die wund gegrätschten Schenkel klopfen.

Alex Raack: “Den muss er machen: Phrasen, Posen, Plattitüden – die wunderbare Welt der Fußball-Klischees” (Edel Books)

Gebundene Ausgabe: 176 Seiten