Es ist viel passiert in den letzten Jahren bei ESCHENBACH – und dafür ist verdammt wenig passiert. Klingt nach einem Widerspruch? Nein, im Gegenteil. Nach zwei Alben, die sich mittelhoch aber immerhin in den Charts platzieren konnten, einer kurzen aber bewegten Geschichte, kehrte plötzlich Stillstand ein im Lager des deutsch rockenden Fünfers. Das Label löste sich auf, die Band hat mehrmals ihr Gesicht verändert und während diese Turbulenzen andernorts zu dynamischer Aufbruchstimmung führt, blieb man bei ESCHENBACH doch lieber erstmal in der Deckung, bis sich der Staub verzogen hat. Jetzt legt man mit DIVIDE ET IMPERA endlich ein neues Lebenszeichen vor, das es aus mehreren Gründen in sich hat. Der Fünfling ist eine kleine Emanzipation von ihrem langjährigen Produzenten und Wegbegleiter Stephan Weidner (Böhse Onkelz, Der W), der der Band zwar immernoch freundschaftlich zur Seite aber eben nicht mehr hinter den Reglern steht. Die 5 Stücke sind so vom ersten Ton an in Eigenregie enstanden und das tut der Musik gut. Ein Prozess, der schon auf dem letzten Volle-Länge-Studioalbum “Alles in Allem” aus dem Jahr 2012 eingesetzt hat, setzt sich hier fort: Die Band findet sich, benötigt weniger Input von außen und hat ihre Lektion in den vergangenen Jahren unter den Fittichen des “großen Bruders” gut gelernt. Zeit, zu fliegen! Nur den Mix hat man in den Händen von Michael Mainx (Böhse Onkelz, Der W, D-A-D, Tankard u.a.) im studio23 gelassen. Eine gute Entscheidung, denn das selbstproduzierte Material klingt international und schön fett.

DIVIDE ET IMPERA ist außerdem das Verbindungsstück zwischen dem, das war und dem, das kommt. Limitiert erscheint die EP als Lebenszeichen zwischen dem lange zurück liegenden letzten Album und dem nächsten “richtigen” Werk auf dem eigenen Label “Tapereturn Recordz” als der “missing link”, der die Fans für ihre Ausdauer belohnen soll. 5 Songs zwischen Aufbruch und Rückbesinnung. Fans der ersten beiden Alben werden sich vor allem im hymnischen “Die mit dem Nebel ziehen” und im vertrackt rockigen Stampfer “Obsessionen” wieder finden. Die anderen Stücke lenken dann eher den Blick in die Ferne. Und was da zu sehen ist, macht viel Lust auf mehr. Oder gleich eine ganze Zeitreise. Der “Zurück in die Zukunft”-Tag findet bei ESCHENBACH mit zwei Wochen Verspätung statt – aber dann mit aller Vehemenz.

DIVIDE ET IMPERA ist ab dem 6.11. ausschließlich über den Webshop der Band erhältlich und bereits für 8,49 Euro signiert und versandkostenfrei vorbestellbar.