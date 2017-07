„Now I’m smiling from the stage” heißt eine Zeile der neuen Single Thunder von den Imagine Dragons, einer US-amerikanischen Band aus Las Vegas, Nevada. Wenn man sich die musikalische Erfolgsgeschichte der Indie-Rock-Band anschaut, versteht man recht schnell, was die Jungs damit sagen wollen. Die Band wurde 2008 gegründet und wurde 2012 durch die beiden Songs It’s Time und Radioactive, dem Trailer-Song zum Computerspiel Assassin’s Creed III, bekannt. Nach ihrer gleichnamigen EP Imagine Dragons im Jahr 2009 und einer zweiten EP mit dem Namen Hell and Silence wurde die Band von Interscope Records unter Vertrag genommen. Wenig später nahmen sie mit Alex Da Kid, einem britischen Musikproduzenten, ihre EP Continued Silence auf, die 2012 auf dem Markt erschien und es bis in die US-Charts schaffte. Alex Da Kid wurde unter anderem durch Produktionen für Künstler, wie Eminem, Rihanna oder auch Dr. Dre, bekannt. Mit ihrem Song Radioactive gelang Imagine Dragons schließlich der Durchbruch. Der Song landete in den internationalen Top 5 und schaffte es in Schweden sogar auf Platz 1. Im Herbst 2012 wurde schließlich ihr Debütalbum Night Visions veröffentlicht und schaffte es in vielen Ländern in die Top 10. Mit Demons und On Top of the World landete die Band zwei weitere Hits. Im Jahr 2013 ging der Erfolg weiter: Die Imagine Dragons gewannen den American Music Award in der Kategorie „beste Alternative-Künstler“ und ihre Single Radioactive wurde bei den Grammy Awards als „beste Rock-Performance“ ausgezeichnet.

2014 setzen Imagine Dragons noch einen drauf, als sie mit Battle Cry den Titel-Song zu Michael Bays Transformers: Ära des Untergangs veröffentlichten. Passend zur League of Legends World Championship, der Weltmeisterschaft in dem Spiel League of Legends, veröffentlichte die Band zusammen mit den Spieleentwicklern im gleichen Jahr den Song Warriors, der schließlich zum Titel-Song der Meisterschaft wurde. 2015 kam das neue Album Smoke + Mirrors auf den Markt. 2016 legte die Indie-Rock-Band einen weiteren Meilenstein: Zusammen mit den Superstars Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Try Dolla $ign und X Amassadors veröffentlichten sie den Song Sucker for Pain, der auf dem Soundtrack zum oskargekrönten Film Suicide Squad zu hören ist. Anfang 2017 feierte die Band den Erfolg des neuen Songs Believer, der im Super-Bowl-Werbespot zur neuen Nintendo Switch gespielt wurde.

Ihre Musik ist nicht die einzige Verbindung, die die Imagine Dragons zur virtuellen Welt der Computer- und Videospiele haben. In einem Interview gibt Frontmann Dan Reynolds zu, den Großteil seiner Jugend selbst mit Computer- und Videospielen verbracht zu haben, u. a. mit dem virtuellen Fußballspiel FIFA. Immerhin stammen die Jungs aus Las Vegas, der Stadt der Sünden („Sin City“) und der „Hauptstadt der Unterhaltung“. Wenn man 24/7 von blinkenden Reklameschildern und lauten Spielautomaten umgeben ist, die auch noch Geld spucken, kann einem ein Tour-Stop in Scheessel (Deutschland) schon einmal wie eine Kaffeefahrt vorkommen. Um auf ihrer Tour trotzdem nicht die einzige Unterhaltungsquelle zu sein, greifen die Jungs hin und wieder auf ihre Spielekonsolen zurück oder flüchten sich alternativ in spannende Online-Welten, z. B. in die Welt der Online-Casinos. In so genannten Live-Dealer-Casinos können die Jungs mit Hilfe von HD-Kameras professionelle Dealer per Live-Stream auf den Computer oder auch auf das Smartphone übertragen. Auf diese Weise erleben die Musiker den Nervenkitzel der physischen Casino-Atmosphäre, ohne dafür auch nur ein Casino betreten zu müssen, und holen sich gleichzeitig ein Stück von ihrer Heimat in den Tour-Bus. Sündigen kann man nämlich überall – nicht nur in Vegas. Derzeit arbeitet die Band zusammen mit KIDinaKorner und Interscope Records an ihrem Album Evolve, das voraussichtlich am 23. Juni 2017 veröffentlicht werden soll. Mit den beiden Singles Believer und Thunder und der für Herbst 2017 angekündigten Evolve Tour promoten die Imagine Dragons das Album-Release schon seit Mai. Nach ihrem Konzert im Belasco Theater in Los Angeles sind weitere Konzerte in Kanada, Deutschland, Belgien, Ungarn, Italien, Portugal, der Schweiz, Finnland, Frankreich und sogar in Tschechien und Russland geplant. Es scheint so, als wollten die Jungs ihr musikalisches Talent und ihre Vorliebe für virtuelle Spielwelten mit der ganzen Welt teilen.

