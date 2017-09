Habt ihr kürzlich diese Meldungen gelesen, wonach der Gin eines Discounters der Beste der Welt sein soll? Wir sind nicht überzeugt, denn bei hochwertigen Spirituosen gehört zum Geschmack, zum Inhalt, zum Haptischen, zum Olfaktorischen auch die Geschichte, die Seele des Getränks. Und in dieser Erzählung kommt der Faktor “Discounter” einfach nicht vor. Es tut uns Leid, aber die Seele schmeckt mit.

Stattdessen sinnieren wir beim Genuss des “Soul Of Bavaria”-Gin der reinen Klarheit im Glas über die Ethymologie der schönen Dinge – und schmecken nicht nur dem Aroma von Wacholder und dem edlen Geschmack von Zitrusfrüchten nach.

Und dieser Gin ist ein wahrer Lockstoff für schöne Gedanken, ab dem ersten Schluck und nicht erst zur Mitte der wunderschön klassisch designten Flasche. Lasst es an einem lauschigen Spätsommerabend fliegen und entweder in die pure Eleganz des Gin oder ein erfrischendes Mischgetränk wieder eintauchen. “Soul Of Bavaria” lädt ein, die Summe aus allem was drin ist und allem, was dahinter steckt zu ergründen.

Bester bayerischer Weizen, 10 Früchte und Kräuter aus aller Welt, 100% Handarbeit, absolute Sorgfalt bei der Produktion – und der wache Geist und die besondere Liebe, die aus einer über hundertjährigen Familientradition des Destilierens erwächst: Dieser Tropfen ist Seele pur.

Zu beziehen ist es den “Soul Of Bavaria”-Gin nicht nur für Liebhaber direkt beim Hersteller BAVARIAN SPIRITS!