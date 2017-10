Rick Deckard rennt wieder: Es scheint, als wolle der große Harrison Ford im fortgeschrittenen Alter noch ein paar Kreise schließen. Und wen wundert das, wenn die ganz großen Geschichten seiner ikonischen Figuren immer weiter geschrieben werden? Und so kommt nach dem Ende von Han Solo nun mit “BLADE RUNNER 2049″ das Sequel des damals von Ridley Scott verantworteten 1982er-Spektakels in die Kinos. Und wieder gibt es eine Menge zu tun für die “Blade Runner”, jene Spezialbeamten, die uns vor den hochentwickelten “Replikanten” beschützen sollen.

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, das das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.

Vieles dessen, was 1982 als Dystopie entworfen wurde, ist 2017 längst Realität, viele der Fragen, die 1982 aufgeworfen wurden, sind bis heute nicht beantwortet und der Zeitpunkt, in dem “Replikanten” Realität werden, scheint näher als je zuvor. Und so kann auch der “Blade Runner 2049″ entweder als Diskussionsbeitrag zu den ganz großen ethischen Fragen unserer Zeit gesehen werden – oder einfach als fesselnder Sci-Fi-Thriller mit Starbesetzung, der er ist.

Denn mit vielen kleinen Reminiszenzen an den übergroßen Vorgänger punktet “Blade Runner 2049″ an allen Fronten: Die Geschichte der Blade Runner fesselt auch im Zeitalter von Drohnen, Alexa, Siri und der Robotronic ohne Abstriche. Das liegt nicht nur am Ensemble und der Geschichte, sondern auch an den rasant, aber durchgängig geschmackvoll choreografierten und ausgestalteten Actionszenen, die die Ästhetik der Idee in eine neue Zeit transportieren. Alte Fans und neue Liebhaber können sich davon ab dem 5. Oktober in den deutschen Kinos bedenkenlos überzeugen.

Pünktlich zum Kinostart der Filmfortsetzung „Blade Runner 2049" erscheint bei Argon Hörbuch eine Hörspielfassung der literarischen Inspiration "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" von Philip K. Dick.



