Die kühle Jahreszeit hat nun endgültig Einzug bei uns gefunden. Und das heißt nicht nur für die Frauenwelt: Warm anziehen. Denn auch wenn es die Männerwelt nicht immer zugeben mag: Auch ihr friert ab und an, Jungs!

Die gute Nachricht für Männer: Heute lassen sich Style und Funktionalität gut vereinen und es reicht oft eine Jacke aus, die Streetsyle- und Snowabenteuer-tauglich ist. Ergänzt mit coolen Accessoires liegen Männer damit sofort im Trend und brauchen sich keine großen Gedanken mehr über ihren Look machen. Wir haben Vorschläge, wie diese Saison deine Saison wird!

Bold Is The New Black

Auch wenn bunte Farben bei vielen Männer im Winter verschrien sind, gilt diesen Winter: Farbe bekennen. Diese Saison wird aus dem Schrank geholt, was Color hat. Egal, ob leichtes Pink, Gelb oder Türkis. Auffallen tut man mit diesen Farben allemal und beweist dazu diesen Winter gleich noch ein Händchen für Fashion. Und wer es etwas weniger auffällig mag, kann immer noch auf Ski- und Winterjacken in Olive, Burgundy oder Tarnfarben zurückgreifen.

Streetstyle auf der Piste

Schon im letzten Winter zeichnete sich der Trend zum Streetstyle-Look ab und findet seinen Höhepunkt in diesem Jahr. Die Zeiten klassischer Skijacken werden aufgebrochen durch Snow-Hoodies, Over-The-Head-Jackets und Zipper-Jackets aus Softshell. Kombiniert wird der Streetlook mit dicken Boots und stylischen Accessoires. Denn diese halten die empfindlichsten Körperstellen warm und dienen gleichzeitig als modisches Accessoire.

Besonders fashionable sind zum Beispiel Mützen aus Strick, die sich auch gut unter einem Ski-Helm tragen lassen und Handschuhe mit nicen Prints.

Sichtbar cool dank warmem Support

Thermounterwäsche. Klingt erstmal unsexy, auch für Männer. Hilft aber enorm, um Frieren zu verhindern. Denn das Prinzip mehrerer wärmender Lagen lässt sich überall am Körper anwenden und Baselayer sind der beste Freund zum Drunterziehen! Und bei Pulli, Jacke und Co. sieht man einem bestimmt nicht an, dass dort noch eine Schicht versteckt ist. On top sehen viele Modelle heute nicht mehr nach Skiunterwäsche aus, sondern haben coole Schnitte und eignen sich nicht mehr nur als Baselayer. Der Winter kann kommen – und dann wirst du perfekt vorbereitet sein, jede Wette!