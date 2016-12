Dieses Wochenende (10. Und 11.5.) findet auf dem Columbia-Areal ein Festival statt. Es ist nicht irgendein Festival. Nein. Denn wenn es das wäre, wäre es ein Elektromusik Festival. Da es davon aber bereits mehr als genug gibt (erst recht, wenn man die unzähligen OpenAirs dazuzählt), ist es umso erfreulicher zu sehen, dass es sich um ein Festival mit HipHop-Ausrichtung handelt.

Wieso aber die vorsichtige Formulierung HipHop „Ausrichtung“…nunja, es gibt eben auch Hardcore aus Hamburg in Form von „Burning Age“. Ich selbst bin mir nicht ganz sicher, wie das dort reinpasst, bilde mir aber ein, es ist ein findiger Mechanismus, um auch die dort vertretene Skaterfraktion musikalisch zu umschmeicheln (wobei natürlich nicht nur Skater hardcore hören, aber wir pauschalisieren hier mal). Der Hardcore und die dazugehörigen Skater (oder andersherum)ist jedoch bei Weitem nicht alles, was dem Publikum geboten wird. Neben Rap von alten Bekannten wie DVO, Seyfu und Mosh 36 uvm ist die Liste lang: Breakdance, Beatboxing, Streetwear Labels, DJ´s, BMX und Graffiti. Letzteres auch würdig vertreten u.a. durch Orbit. Raws, Bas2, Dike, Dejoe. Alles, was zu einer gelungenen Jam gehört. Sogar Tattoos kann man sich verpassen lassen. Bei dem Programm ist ein Eintrittspreis von 8€ bzw 14€ für das ganze Wochenende ziemlich zart angesetzt. Streetlive halt!!!

Wenn das Konzept wie geplant aufgeht, ist Berlin um eine gelungene Jam bzw Festival reicher. Das ist auch nötig, nachdem es ja nach Wegfall der Graffitibox-Jam um Eines ärmer war. Es bleibt spannend, es bleibt wünschenswert. Ich wünsche den Organisatoren jetzt schon viel Erfolg!

10.-11.5., Streetlive Festival, Columbiadamm 13-21

Mehr Infos zum Festival inkl Programm und Preisen findet ihr hier und hier

(YB)