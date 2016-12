Wer selbstbewusst aber wankelmütig seinen Style zur Schau trägt, kennt JustFab sowieso schon. Wer aber wankelmütig und unsicher auf der Suche nach sich selbst und der adäquaten Mode ist, sollte schnellstens den Weg gen justfab.de antreten. Dort gibt es für alle modischen Wandervögel, die Stilsicheren wie die Unsicheren, den passenden Look. Du sagst, was du willst – und JustFab sagt dir, was du brauchst. Und natürlich haben sie es auch da, wenn auch meistens in streng limitierten Größenordnungen. Stil ist eben individuell. Schnell sein ist Pflicht, denn wie die Styleexperten wissen, sind die besten Sachen immer schneller weg, als man “Stilberatung” sagen kann.

Oder wie könnt ihr euch erklären, dass die schärfsten, lässigsten, schicksten, angesagtesten und elegantesten Teile an den hottesten Spots Berlins noch während ihrer Präsentation ruckzuck Füße bekommen haben? Tja, wer zu lange wartet, dem kommen sie eben zuvor. Wir haben das große Glück, noch kurz vor knapp die Hände an zwei paar verdammt coole Biker Boots “Quinlan” bekommen zu haben, bevor auch sie sich aus dem Staub gemacht haben. Wir haben sie einmal in 39 und einmal in 40. Wer in Herbst und Winter trittsicher auf den Roten Teppichen, in Clubs, Lounges und neidischen Freundeskreisen unterwegs sein möchte, schickt bis zum 8.10. eine Mail mit seiner Wunschgröße an verlosung@blank-magazin.de.