Wir sind wieder mitten im Festivalsommer. Damit ihr auch alles für euren Festival-Besuch dabei habt, listen wir euch hier eine kleine Packliste auf – gerade Festival-Frischlinge sollten diese Tipps beachten.

Bekleidung, Hygiene und Reiseapotheke

Ob Fusion, Splash! oder Helene Beach: auf den Musikfestivals im Freien regnet es leider viel zu häufig, sodass sich der gesamte Boden in eine Schlammwüste verwandelt. Deshalb sollte der vorbereitete Festivalbesucher die passende Regen- und genügend Ersatzkleidung dabei haben, vor allem Unterwäsche, Shirts und Socken. Die wechselt man an einem Regentag oder nach unerwünschter Bierdusche gerne mehrmals am Tag – Frauen vermutlich mehr als ihre männlichen Kollegen. Für starken Sonnenschein ist man mit Cap, Sonnenbrille und Sonnencreme bestens gewappnet. Brillenträger nehmen am besten Kontaktlinsen, z. B. Tageslinsen von Brille24 mit, damit hat man freie Sicht bei Regen und muss sich in der Menge nicht um seine Brille sorgen. Hygiene ist auf Festivals eher ein weit gefasster Begriff, ein Deo sollte man allerdings mindestens dabei haben – es sei denn, man möchte lieber allein sein. Die Notfallapotheke sollte auf jeden Fall genügend Kopfschmerztabletten, Pflaster, Mittel gegen Übelkeit und Kondome enthalten. Ohropax sind eine super Sache für empfindliche Ohren und um nachts wenigstens ein bisschen Schlaf abzubekommen.

Checkliste Bekleidung/Kulturbeutel

Unterwäsche (oder Badesachen, trocknen leichter) und Socken (viel!)

Shirts und Pullis

Regenjacke oder Poncho

Sandalen, Flip Flops und Badelatschen

Sonnencreme, Sonnenbrille und Cap

Reiseapotheke: Aspirin, Pflaster, Ohropax, Mückenspray und Magnesium (gegen Krämpfe)

Kulturbeutel: Zahnpflege, Deo, Duschgel, Handtücher (!) und Tageslinsen für Brillenträger

Übernachtung und Verpflegung

Festivals sind immer gut besucht und der Platz ist stark begrenzt – mit einem Wohnmobil braucht man also erst gar nicht zum Festival zu fahren. Das Zelt ist die beste Übernachtungsmöglichkeit beim Festivalbesuch. Wer das Zelt auch als Aufenthaltsort nutzen will, vor allem mit mehreren, ist am besten mit der großen Variante bedient. Schlafsack, Isomatte, Kissen und Bodenplane dürfen ebenfalls nicht fehlen. Zum Ausruhen kann man sich an den Campingtisch vor das Zelt hocken und grillen. Das hebt auch gleich den Gemeinschaftssinn, denn Besuch von den Nachbarzelten bekommt man garantiert. Snacks, Süfligkeiten und Nudelsuppen sind die beste Möglichkeit, die abgetanzte Energie wieder aufzuladen. Mit Frisbee oder einer gepflegten Partie Poker lässt es sich zwischendurch gut die Zeit vertreiben. Auch zusätzliche Musik vom MP3-Player für die Beschallung vor dem eigenen Zelt ist nicht verkehrt.

Checkliste Übernachtung/Essen

Zelt, Heringe, Hammer und Vorhängeschloss

Schlafsack (auf Temperaturniveau achten), Isomatte und Kissen

Evtl. Pavillon

Bodenplane (für den garantiert durchweichten Boden)

Campingtisch und Stühle oder eine Bank

Camping-Geschirr

Müllsäcke

Taschenlampe und Laterne

Taschenmesser

Unterhaltung: MP3-Player, Boxen, Kartenspiele, Frisbee und Ball

Grill, Kohle, Anzünder und Fleisch (Kühlung!)

Bier (wichtig!), Wasser (sehr wichtig, keine Glas-Flaschen) und Kaffee (Thermoskanne!)

Brot und Aufschnitt

Konserven und Instant-Nudelgerichte

Snacks und Süfles

Hier findet ihr noch eine ausführliche Packliste zum Ausdrucken.

Bild: © A J James/Photodisc/Thinkstock